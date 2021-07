Omicidio di Voghera, le immagini dell’aggressione prima dello sparo | VIDEO

In queste ore sono state pubblicate le immagini di una telecamera di servizio in cui sono ripresi i momenti precedenti allo sparo. Nel video si vede come Adriatici fosse al telefono quando Yunis El Boussetai gli si avvicina e dopo un rapido scambio di battute lo aggredisce, poi i fatti continuano in un angolo cieco. Dove la camera non arriva.

I fatti di Voghera continuano a far discutere. Le parole del leader della Lega Matteo Salvini hanno buttato benzina su un fuoco che già divampava furioso, poiché è si vero che in molti attendo l’esito delle indagini della magistratura ma comunque il dubbio del perchè l’assessore girasse in piazza con una pistola carica rimane forte in tutti noi. Da ore hanno preso a circolare le immagini che hanno preceduto i fatti, nel video è immortalata la famosa colluttazione a seguito della quale il leghista avrebbe poi sparato. Nei frame si vede chiaramente come Yunis El Boussetai, il 39enne marocchino che ha perso la vita, si avvicina barcollante ad Adriatici. In quel momento, secondo le ricostruzioni, l’ex poliziotto è impegnato a chiamare la polizia. Era stato infastidito dall’atteggiamento del giovane uomo reo di aver già importunato alcuni passanti.

In un video drammatico il momento in cui Yunis El Boussetai sferra un pugno all’assessore alla sicurezza di Voghera Massimo Adriatici. Un istante dopo, non visibile nelle immagini, lo sparo che lo uccide pic.twitter.com/OX91gKdC6T — Tg3 (@Tg3web) July 22, 2021

Omicidio di Voghera, arrivano anche le immagini dell’aggressione

Il filmato di una telecamera di sicurezza riprende i fatti dall’inizio dello scontro fino al momento subito precedente all’esplosione del colpo di pistola. Così come raccontato dal leghista, anche le immagini confermano l’aggressione e il colpo inferto sul volto di Adriatici da parte del 39enne. Quello che le immagini non raccontano e se ci fossero davvero gli estremi della legittima difesa nell’utilizzo della pistola. Il dibattito subito dopo l’accaduto si è sviluppato attorno al tema da sempre caro ai partiti della destra nazionalista. Una spiegazione, quella che ha provato a fornire Salvini, non proprio soddisfacente. Secondo le testimonianze raccolte in questi giorni, l’assessore Adriatici era uno particolarmente avvezzo alla punizione fisica. Fin dalla sua esperienza nelle forze dell’ordine, raccontano i cittadini di Voghera, si rapportava in maniera molto irruenta anche nei confronti di atti di microcriminalità. Certo è che l’accidentalità, di cui si è parlato inizialmente, non è compatibile per natura con la legittima difesa. Delle due l’una.