Le Sardine riempiono piazza San Giovanni a Roma. Dal palco gli organizzatori non hanno ancora comunicato i dati sulla partecipazione ma il colpo d’occhio fa pensare a una manifestazione riuscita con migliaia di persone. E a San Giovanni c’è anche Lucio Dalla, con una delle sue canzoni più famose Com’è profondo il mare. Il brano diffuso nella piazza viene canticchiato dalle Sardine.

Le Sardine a Roma e Com’è profondo il mare a Piazza San Giovanni

Non a caso. Il manifesto delle Sardine cita proprio la canzone di Lucio Dalla: «È chiaro che il pensiero da fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce. Anzi, è un pesce. E come pesce è difficile da bloccare, perché lo protegge il mare». E le Sardine non si sono fatte bloccare. Tante le famiglie con bambini al seguito arrivate non solo da Roma ma da tante città italiane, da Bologna fino a Taranto e altre città del sud. La gente sta affluendo ancora dalle vie limitrofe verso il lato della piazza dove è posizionato il tir riadattato a palco da dove si susseguono gli interventi. Tanti i cartelli con il simbolo delle Sardine e anche banchetti con i nuovi gadget del movimento. Non si sono visti, invece, bandiere o simboli dei partiti. Finora tutto si è svolto pacificamente.

C’è stata l’occasione anche per ribaltare il messaggio dell’altra piazza San Giovanni, quella di Salvini e Meloni. “Sicuramente noi non piaceremo a Salvini e Meloni: perche’ io sono Ibras, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi”, grida una ragazza dal palco di san Giovanni. Un’evidente citazione di Giorgia Meloni. E aggiunge: “A tutti coloro che vogliono riaprire la pagine nere del passato dico: non ve lo permetteremo mai”

