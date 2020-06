La rivolta nella zona rossa di Mondragone

Mentre a Mondragone è in arrivo un contingente dell’esercito il sindaco del paese in provincia di Caserta Virgilio Pacifico ha fatto sapere che in atto una rivolta nella zona rossa che coinvolge una cinquantina di cittadini italiani e stranieri: “Ho assistito personalmente ad un inaccettabile atto di insubordinazione di oltre 50 cittadini, stranieri e non, i quali uscendo dalle rispettive abitazioni e violando di fatto il cordone sanitario, hanno creato paura nella cittadinanza, che ha dovuto assistere all’impotenza delle poche forze dell’ordine presenti. Al prefetto chiedo di adottare ogni misura al fine di ripristinare la legalità”. Un gruppo di residenti si è ribellato al confinamento forzato imposto dalla zona rossa e ha varcato il cordone sanitario. Per chi vive nei Palazzi Cirio, con un’ordinanza regionale firmata dal governatore Vincenzo De Luca, è stato disposto l’obbligo di isolamento domiciliare fino al prossimo 30 giugno.

Alla base della protesta l'impossibilità di muoversi per raggiungere i posti di lavoro. La situazione è tesa soprattutto perché le forze dell'ordine non riescono a fermare i rivoltosi che si sono dati alla fuga. "Appena due giorni fa – aggiunge il primo cittadino – rappresentavo al questore di Caserta l'insufficienza delle risorse umane impegnate per il rispetto dell'ordinanza, ma il questore affermava la mia incompetenza in materia. Chiedo, pertanto, un intervento urgente affinché possa essere adottata ogni misura e azione al fine di ripristinare la legalità e l'ordine pubblico clamorosamente violato questa mattina". Alcuni minuti fa, il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato l'arrivo di un contingente dell'esercito.