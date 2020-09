La rissa all’Ipercoop di Crema per la mascherina

All’Ipercoop “Gran Rondò” di Crema ieri, domenica, intorno alle 18,30, un vigilante ha invitato due clienti romeni del supermercato a indossare la mascherina, come previsto dalle norme anti-Covid, ma i due non solo non hanno provveduto a utilizzare il dispositivo ma hanno dato dato in escandescenze lanciando cestini in aria e in direzione degli altri avventoti. Filmata da una ragazza che si trovava nel centro commerciale, la rissa che si è scatenata sta facendo il giro del web. Dei due uomini, uno è uscito dal centro per farvi ritorno poi armato di un crick con il quale ha cercato di colpire la guardia giurata, salvata dall’intervento provvidenziale di un suo collega. A riportare la calma è stato l’intervento della polizia, I due esagitati sono stati accompagnati in commissariato e denunciati a piede libero.