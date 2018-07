In questo video tratto da PolSatNews.pl vediamo il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker mentre barcolla circondato da altri leader politici tra cui Angela Merkel. L’idea intorno al video è che Juncker barcollasse perché era ubriaco, una narrativa che sui giornali inglesi è presente dal giorno della sua elezione a capo della Commissione Europea: il Mail on Sunday nel 2014 scrisse che Juncker beveva cognac a colazione, citando presunte indiscrezioni che arrivavano da un diplomatico europeo.

Il video di Juncker che barcolla al vertice NATO

Nell’occasione però pare che l’alcool non c’entri niente con il barcollamento di Jean Claude Juncker: il Sun, che pubblica anche le immagini di Juncker sorretto da Theresa May e Donald Trump, spiega che il presidente della Commissione Europea ha lasciato il vertice su una sedia a rotelle perché soffre di sciatica. Lo stesso Juncker qualche tempo fa aveva detto che avrebbe preferito essere ubriaco che stare così male, aggiungendo che la sciatica è la conseguenza di un incidente stradale.

Secondo Politico.eu il primo ministro olandese Mark Rutte – che nel video aiuta il presidente – ha dichiarato al quotidiano di notizie belga VRT : «Per quanto ne so, non ha seri problemi di salute, ma ha avuto un problema alla schiena per un po’». Le voci sul presidente della Commissione Europea ubriaco e di suoi problemi con l’alcool si susseguono dal giorno della sua elezione. In questo caso però la storia si fonde con l’ostilità politica nei confronti di quello che rappresenta: infatti in alcuni casi il video del vertice Nato viene pubblicato allegando anche alcune delle dichiarazioni del lussemburghese riguardo i migranti e i confini europei che devono rimanere aperti. Insomma, c’è un’ostilità politica ben precisa nei suoi confronti, al di là del suo amore per l’alcool.

