In questo video pubblicato su Facebook dall’utente Fabio Spano si vedono i momenti successivi al crollo del viadotto sulla Torino-Savona : “Il ponte se l’è portato laggiù”, dice l’autore del video, che racconta l’intervento dei vigili del fuoco e dice di stare documentando per una tv.

Il video dopo il crollo del viadotto sulla Torino-Savona

Nel video pubblicato dall’utente si sentono gli arrivi dei soccorsi dei vigili del fuoco e del personale delle autostrade, si individua subito nella frana il motivo del crollo del viadotto e ci si chiede se ci sono persone coinvolte nei fatti. “Abbiamo sentito un botto, abbiamo visto il ponte dell’autostrada che non c’era più. Ovviamente abbiamo pensato subito ad un nuovo ponte Morandi”. Dai primi sopralluoghi emerge che a far crollare il viadotto è stata una grandissima frana che si è staccata dal monte che fiancheggia il viadotto partendo molte centinaia di metri più in alto. La frana ha travolto i pilastri del viadotto portando via 30 metri di campata di una carreggiata e si è fermata sotto i piloni dell’altra. Si racconta anche di un bus che era arrivato poco prima ed è stato fermato prima dell’interruzione della strada.

“Al momento non c’è evidenza di mezzi coinvolti nel crollo del viadotto”, ha detto il prefetto di Savona. “Non posso né smentire né confermare la presenza di automobilisti, – dichiara il governatore Giovanni Toti – è l’ennesima tragedia che colpisce la Liguria, ma a prima vista non ci sono auto che si possono vedere in superficie. La frana però ha travolto i pilastri ed è molto profonda, non si può escludere che qualche auto sia stata trascinata dal mare di fango”. Si temono altre frane ad Altare. La zona è sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco e sono in corso le verifiche statiche delle case sulla collina. L’autostrada resta chiusa in entrambe le direzioni. Il tratto autostradale interessato è gestito dal gruppo Gavio.

Leggi anche: Autostrada A6, il viadotto crollato sulla Torino-Savona