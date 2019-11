Un tratto di viadotto lungo la Torino-Savona è crollato. Si tratta di una trentina di metri circa dell’autostrada A6, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, impegnati ad accertare l’eventuale coinvolgimento di persone. Il tratto di autostrada crollato lungo la Torino-Savona appartiene alla A6, la cosiddetta “Autostrada dei Fiori”, gestita dal Gruppo Gavio.

Autostrada A6, il viadotto crollato sulla Torino-Savona

E’ una frana la causa del crollo di una porzione di viadotto lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, tra l’innesto con la A10 e Altare in direzione Torino. Per le forti piogge ha ceduto un tratto di montagna, che si è portata via una trentina di metri del viadotto. L’autostrada A6 Torino-Savona è interrotta tra Savona e Altare, in direzione Torino. A scopo precauzionale, secondo quanto si apprende, il traffico sta per essere interrotto anche nel tratto opposto, in direzione Savona. Al momento non risultano mezzi né persone coinvolti nel crollo. Il crollo del viadotto sulla A6 Torino-Savona ha interessato circa 30 metri dell’intera carreggiata in direzione Torino, a circa 1,5 chilometri da Savona, all’altezza dell’abitato di Madonna del Monte.

“I vigili del Fuoco stanno già intervenendo e tra poco anche noi saremo sul posto. Ora siamo in Prefettura a Savona al CCS, Centro Coordinamento Soccorsi e stiamo facendo il punto con il prefetto e le forze dell’ordine. Speriamo che non ci siano mezzi coinvolti”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook in merito al crollo all’altezza della Madonna del Monte. Le immagini di Local Team mostrano il viadotto crollato dall’alto:

Il video su facebook del viadotto crollato sulla Torino-Savona

L’utente Fabio Spano ha postato su Facebook questo video del viadotto crollato sulla Torino-Savona: si vedono molti minuti dei momenti successivi al crollo del viadotto: “Il ponte se l’è portato laggiù”, dice l’autore del video, che racconta l’intervento dei vigili del fuoco e dice di stare documentando per una tv.

Ad aver provocato il cedimento di una porzione di circa 30 metri di viadotto in A6, sembrerebbe essere stato un importante movimento franoso. Ci sono mezzi fermi prima della voragine e non si ha ancora la certezza dell’assenza o meno di vittime o feriti. Sul posto vigili del fuoco. In questi minuti si sta alzando in volo l’elicottero per verificare dall’alto l’eventuale presenza di auto.

Questo video mostra l’elicottero dei vigili del fuoco impegnato nella ricerca di dispersi. Si temono altre frane ad Altare, dove la collina ha ceduto facendo crollare un viadotto sull’autostrada A6 Torino-Savona. La zona è sorvolata da un elicottero dei vigili del fuoco e sono in corso le verifiche statiche delle case sulla collina. L’autostrada A6 Torino-Savona è interrotta in entrambe le direzioni. Oltre al tratto crollato poco prima di Altare, in direzione Torino, è stato chiuso anche in via precauzionale il tratto tra Millesimo e il bivio per la A10 in direzione Sud, per verifica della stabilita’ della carreggiata.

Leggi anche: Le Sardine contro Salvini a Roma: l’obiettivo è centomila in piazza