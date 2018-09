Il crollo di un ponte a Calcutta – VIDEO

Il crollo di un troncone di un ponte che scavalca un’arteria stradale molto trafficata a Calcutta ha causato finora la morte di cinque persone. L’agenzia indiana ZeeNews spiega che ci sono anche decine di feriti intrappolati nelle loro automobili. L’incidente, che ricorda quello del ponte Morandi a Genova, è avvenuto poco fa a Majerat, un’area a sud della città. I soccorritori stanno combattendo contro il tempo nel tentativo di liberare le persone rimaste sotto le macerie.

Dalla zona del crollo arrivano i primi video:

Part of flyover again fallen in #Kolkata, several critically injured and 5 dead till now, this is second incident in 4 years thus exposes the corruption and administrative lapse of Mamta govt. ॐ शांति #KolkataBridgeCollapse pic.twitter.com/0IKwRmQn8z

— varun jamwal (@VarunjamwalBJP) 4 settembre 2018