Patrizia Prestipino pubblica il video in cui i deputati festeggiano il ritorno di Laura Boldrini in aula dopo la sua malattia, che l’ha costretta prima a sottoporsi a un intervento chirurgico e poi alla riabilitazione

L’applauso della Camera a Laura Boldrini per il suo ritorno in aula | VIDEO

Ecco il filmato, che Patrizia Prestipino commenta contestualizzandolo. Per una volta i parlamentari sembrano tutti d’accordo:

L’applauso commosso della @Montecitorio a @lauraboldrini che rientra dopo lunga assenza dovuta a una malattia che lei stessa sui social denunciò di avere. Forza Laura bella! 🍀🙏🏻❤️ pic.twitter.com/hvDf1YUsQy — Patrizia Prestipino (@patriziaprestip) June 30, 2021

Qualche giorno fa Filippo Sensi aveva documentato l’arrivo della Boldrini in un’aula molto poco affollata.

Il ritorno in aula di @lauraboldrini, come sempre a combattere per i diritti delle donne. Buon lavoro, Presidente pic.twitter.com/r2Vnttaupz — nomfup (@nomfup) June 25, 2021

Laura Boldrini parla della sua malattia

Laura Boldrini, ospite in collegamento a Piazzapulita, ha raccontato come ha scoperto di essere malata di un tumore alle ossa e cosa ha significato per lei. meglio “Diciamo che il percorso è lungo però l’operazione è aandata bene. Per me è stata una grande sorpresa, come quando arriva un’onda anomala e ti porta via, è successo così, scopri le tue debolezze, e le priorità cambiano. Molte cose non hanno più senso. Ho affrontato questo tumore, che non si sa da quanto tempo fosse lì. L’ho scoperto per caso, devo ringraziare una mia amica che mi ha “forzato” a fare una visita”. La deputata spiega che è stata un’esperienza che l’ha toccata profondamente. Ricorda che chi si prende cura dei malati oncologici è valorizzato troppo poco: “la salute è un bene comune ed è prioritario investire su questo”. Laura Boldrini aveva parlato nel dettaglio del tumore che l’ha colpita anche in un’intervista al Corriere della Sera: la deputata del Partito Democratico anche in quell’occasione spiegava di aver scoperto per caso, e solo per l’insistenza di un’amica, di avere un tumore: un sarcoma osseo al femore. Le è stato asportato parte dell’osso e ora si dovrà sottoporre alla riabilitazione.

«Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico». Laura Boldrini, ex presidente della Camera e ora deputata del Pd, cos’era invece?

«Un tumore al femore, un sarcoma raro». Quando se ne è accorta?

«A metà marzo, il 10 aprile mi sono operata. Non c’era da perdere tanto tempo». È stata un’operazione complicata?

«Anche delicata direi, mi hanno tagliato 25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L’osso ricrescerà, ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito»

L’ex presidente della Camera descrive la sua nuova vita, diversa da quella a cui era abituata con un “ritmo veloce e dinamico”. Spiega di dover imparare di nuovo a fare cose semplici come alzarsi dal letto, e che fare di nuovo le scale sarà una conquista.