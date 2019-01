Come un seguace di QAnon ha tentato di incastrare Alexandria Ocasio-Cortez (ma gli è andata male)

L’astro nascente della politica USA Alexandria Ocasio-Cortez non è certo il messia del Partito Democratico ma è senz’altro una delle nuove speranze per il partito dopo la sconfitta della Clinton alle Presidenziali. Per i Repubblicani e l’Alt-Right statunitense invece è una pericolosa comunista (o socialista, in America c’è parecchia confusione sui termini e sul loro significato). Da quando è stata eletta al Congresso non passa giorno che qualcuno non trovi un pretesto per mostrare a tutti che non è quello che racconta: ovvero una donna cresciuta nel Bronx ma una ricca privilegiata.

La macchina del fango contro Alexandria Ocasio-Cortez

Lei non è certo una che si spaventa, anzi ha dimostrato di avere sempre la battuta pronta per mettere sessisti e razzisti al loro posto. Ieri Alexandria Ocasio-Cortez ha prestato giuramento in qualità di membro del Congresso. Più meno nelle stesse ore un anonimo account Twitter di nome AnonymousQ ha pubblicato uno spezzone di trenta secondi di un video risalente al 2010. Il post e l’account sono stati rimossi ma un nuovo utente con lo stesso handle, che fa chiaramente riferimento alla teoria del complotto di QAnon e all’anno della dichiarazione d’indipendenza, ha ripubblicato il video.

L’intento era ovviamente quello di gettare fango sulla neo-deputata per “dimostrare” che la Ocasio-Cortez non è una persona seria. Ma contrariamente a quanto sperato le cose non sono andate come previsto e il video con la performance di AOC in versione studentessa ballerina ha iniziato ad ottenere numerosi commenti positivi finendo così per essere un gigantesco spottone per la deputata Dem.

Molti ex studenti della Boston University hanno colto l’occasione per lasciarsi andare alla nostalgia e farsi una risata pensando ai bei tempi andati. A quanto pare l’usanza di fare un video con la mascotte dell’Ateneo è una delle tradizioni universitarie.

Addirittura Russel Crowe ha retwittato il tweet dell’anonimo commentando le movenze della Ocasio-Cortez ma soprattutto ha scritto che il video non toglie nulla a quello che AOC è: una vera persona. E del resto non c’è nulla di cui vergognarsi per aver fatto un balletto sul tetto dell’Università, un video “adorabile” lo ha definito la star di Scrubs Zach Braff. Nel tentativo di cancellare l’epic fail l’utente ha cencellato tutto per tornare alla carica con un nuovo account senza i commenti adoranti dei tanto odiati socialisti. Ma ormai aveva perso la battaglia.