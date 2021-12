“L’ospite indesiderato è ancora con me”, Vialli racconta la partita ancora non vinta contro il cancro

Una partita che sembrava esser stata vinta, ma in realtà la lotta prosegue ancora contro quel male che è sempre difficile da debellare. Gianluca Vialli è tornato a parlare della sua malattia gelando tutte le persone che lo hanno sostenuto in questi lunghi quattro anni fatti di alti e bassi. Quel tumore al pancreas diagnosticato nel 2017 sembrava esser stato definitivamente sconfitto, ma l’ex calciatore – capo delegazione della Nazionale italiana di calcio – ha spiegato che non è così.

Ospite di Cremona1, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria ha parlato delle sue condizioni di salute. Perché dopo la diagnosi di cancro al pancreas nel 2017 le lunghe sedute di terapia sembravano aver sconfitto quell’infimo nemico. E, infatti, nel 2020 non vi erano più tracce di quell’ospite indesiderato nel suo corpo. Ultimamente, però, le cose sono cambiate:

“Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con come. A volte è più presente, a volte meno. Diciamo che adesso sono in manutenzione. Si va avanti e spero proprio che possiate sopportarmi ancora per tanti anni. Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con forza. Anzi. ne approfitto per invitare tutti ad acquistare il libro (‘Gianluca gonfia la rete’, scritto dal medico Matteo Bonetti) con cui si potrà devolvere una cifra alla Fondazione Vialli e Mauro per aiutare la ricerca contro i tumori e la Sla. Chi acquisterà il libro farà anche del bene e aiuterà altre persone”.