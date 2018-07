Il Giornale oggi spiega come funzionano i viaggi last minute per le vacanze low cost, ovvero i prezzi delle mete che vengono offerte a prezzo scontato. A differenza dei viaggi lowcost, quelli dell’ultimo minuto sono spesso mete«in», non accessibili a costo pieno. E ce ne sono per ogni gusto: villaggi, città d’arte, crociere. Ecco una sorta di vademecum per i turisti 2018 che quest’anno saranno 218,9 milioni, cioè circa 4,5 milioni in più rispetto al 2017. Di questi, la quota stimata di persone che sceglie un last minute è il 14%, quindi poco più di 30 milioni. Come possono orientarsi?

L’estate 2018 si caratterizza decisamente per una tendenza al viaggio di gruppo. Rispetto ai mesi estivi del 2017, si nota come il gruppo inteso come famiglia o amici abbia subito un notevole incremento. A svelarlo è una ricerca di Volagratis.com che ha analizzato le tendenze italiane di prenotazioni volo+hotel per l’estate 2018. Secondo questa classifica, le destinazioni più prenotate per l’estate 2018 in Italia riguardano il mare (9 su 10).

Anche decidendo di spostarsi in Europa, la scelta ricade non lontano dalla coste: isole del Mediterraneo e città d’arte, meglio se a portata di spiaggia, si spartiscono equamente a metà le scelte di prenotazione. Con Barcellona, Valencia, Ibiza, Fuerte ventura e Maiorca nella Top 10 delle destinazioni estere più gettonate dagli italiani, la Spagna si attesta come meta ideale per le vacanze. Ad aprire la classifica è, infatti,proprio la città catalana, che non lascia il podio conquistato nel 2017, seguita dalle evergreen Londra e Parigi. In settima posizione ritroviamo la greca Faliraki, località sulla costa orientale dell’isola greca di Rodi.

Tra le mete più esotiche si segnalano poi Playa del Carmen in Messico e l’isola di Koh Samui in Thailandia. Sempre nell’ambito dei last minute chi ama viaggiare con un occhio al portafoglio può trovare convenienti in questo periodo Miami (-22%, con un risparmio di 147 euro rispetto al 2017), Los Angeles (-15%, 104 euro), e New York (-15%,85euro),ma si dimostrano vantaggiose anche le isole greche Skiathos(-15%, 36 euro) e Santorini (-12%, 33euro).

