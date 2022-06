Tre persone sono state arrestate per l’incidente a Forcella (Napoli) che ha quasi ucciso Veronica Carrasco: suo marito, Raffaele Del Gaudio, fu minacciato di morte in caso avesse denunciato

“Di quel pomeriggio di terrore ricordo poco, ma quella motocicletta continua a sfrecciare davanti ai miei occhi”: Veronica Carrasco, la donna travolta mentre era seduta ai tavolini del ristorante di suo marito a Forcella, Napoli, è ancora in ospedale 30 giorni dopo il terribile incidente, che ha provato a ricordare: “Prima che ne fossi travolta l’avevo vista per due volte. Ho temuto per i bambini che erano per strada, sono rientrata nel locale e ho detto ai ragazzi: chiamate la polizia, questi uccidono qualcuno. Il tempo di tornare al tavolo, lo schianto e il buio. Non ho mai ben capito cosa fosse successo”. Dopo essere stata investita, i responsabili erano fuggiti per poi tornare sul luogo dell’incidente insieme a un nutrito gruppo di giovanissimi e minacciare suo marito, Raffaele Del Gaudio, e tutti i possibili testimoni.

La fine della storia del ristoratore che ha denunciato chi ha investito la moglie e lo ha minacciato: arrestate tre persone

Quest’ultimo aveva denunciato quanto accaduto, facendo nomi e cognomi dei membri del commando punitivo, e adesso in tre sono stati arrestati. Tra loro Patrizio Bosti, 19 anni, nipote dell’omonimo capoclan e figlio del boss Ettore, condannato quest’ultimo con sentenza definitiva per associazione camorristica. Insieme a Giorgio Marasco, che ha la sua stessa età e si trova anche lui in carcere, è indiziato di violenza privata e favoreggiamento personale aggravati dalle modalità mafiose. Agli arresti domiciliari Gennaro Vitone, di 21 anni, accusato di lesioni personali stradali con l’aggravante della fuga. I destinatari di misure cautelari erano quattro, ma uno è riuscito a sfuggire alla cattura.

Veronica Carrasco: “Questa è la mia rinascita”

“Guardarmi la prima volta allo specchio è stato devastante – ha detto Veronica – ma voglio dimenticare e vivere. Sento addosso ancora il sonno profondo, ma anche la luce di quando ho riaperto gli occhi per la prima volta. Se li perdono? Odiare è tempo perso. Sento di essere una donna fortunata e non voglio sprecare la grande opportunità che la vita mi ha dato. Probabilmente avrò paura, mi sentirò in pericolo. Ma questa è la mia rinascita”. In un’intervista a Repubblica ha aggiunto: “Si può andare avanti e cambiare le cose. I commercianti di Forcella lo stavano facendo prima del mio incidente. Dobbiamo riscattare il territorio dove viviamo, non aspettare una tragedia per cambiare la mentalità. Spero la lotta paghi e arrivino risultati positivi dopo quello che è successo”. Suo marito Raffaele ha commentato così su Facebook la notizia degli arresti: “È semplice, o sei con loro, o contro di loro. Mai mezze misure. La camorra è una montagna di merda”.