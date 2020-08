Un imprenditore che abita a Vercelli ha contratto il Coronavirus su un aereo al ritorno da Santo Domingo. Poi ha violato la quarantena e ha causato un focolaio che oggi la Regione Piemonte sta cercando di circoscrivere controllando un centinaio di persone.

L’imprenditore che ha violato la quarantena e causato un focolaio a Vercelli

Repubblica Torino spiega oggi che il paziente numero 1 che ha provocato il focolaio di Vercelli, il più importante dalla fine del lockdown, è un imprenditore domenicano rientrato da Santo Domingo su un aereo dove viaggiava un positivo al covid. Scattata l’allerta, l’uomo avrebbe dovuto restare in isolamento. Quello che è emerso dopo qualche giorno in cui raccogliere le informazioni non è stato facile, è che abbia infranto la regola della quarantena fiduciaria.

E’ uscito, ha frequentato gli amici, è stato nei due locali di sua proprietà – quelli che due giorni fa il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro ha deciso di chiudere – Da questo comportamento, di cui è stata informata anche la Procura di Vercelli, è scoppiato il cluster che ora sta preoccupando Vercelli e l’intera Regione. Tanto che nelle ultime ore è stata deciso che l’Asl locale sarà supportata nel lavoro di contact tracing da una task force regionale, inviata sul posto per velocizzare le operazioni di tracciamento e programmare tutte le interviste necessarie per risalire a tutti i contatti, primari e secondari, di quanti finora sono risultati contagiati dal covid. In gran parte persone che appartengono alla comunità domenicana che frequenta i due locali. Sono finora 38 gli esiti positivi al test nasofaringeo, tutti asintomatici. Altri risultati si aspettano nelle prossime ore.

Sono in ogni caso più di cento le persone da intervistare per ricostruire movimenti, contatti, spostamenti, l’indagine è tutt’altro che conclusa. I due locali di proprietà dell’imprenditore non erano ovviamente frequentati soltanto da cittadini domenicani, ma anche da vercellesi che ora dovranno tutti essere controllati. Non sempre, raccontano i medici esperti di contact tracing, si riscontra la collaborazione necessaria per agire con la rapidità indispensabile per fermare il contagio.