Se l’Azienda USSL che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento decide che il quarantenato deve andare in una struttura ricettiva e non può restare a casa sua, il pagamento dell’alloggio è a carico dell’interessato

Nell’ordinanza della Regione Veneto che prevede tamponi o quarantena per chi arriva dall’estero (tranne che per 36 paesi) c’è scritto che se l’Azienda USSL che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento decide che il quarantenato deve andare in una struttura ricettiva e non può restare a casa sua, il pagamento dell’alloggio è a carico dell’interessato.

In Veneto se devi fare l’isolamento fiduciario fuori casa l’albergo Covid lo paghi tu

Recita il testo: «L’Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 33 del 15.5.2020, in relazione al numero dei conviventi nell’abitazione, può disporre l’effettuazione dell’isolamento presso strutture Mod. B – copia Opgr n. 64 del 6 luglio 2020 pag. 5 di 6 alternative individuate dall’Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell’interessato».

In compenso La Regione del Veneto ha puntualizzato ieri sera che nell’ordinanza emanata “non è assolutamente vero” che sono state introdotto “sanzioni penali e arresti, dunque il carcere, per le persone positive al Coronavirus che violino gli obblighi dell’isolamento fiduciario”. La Regione Veneto , precisa una nota, “non ha infatti alcuna competenza nel disporre misure di questo tipo. Sono, infatti, leggi nazionali a prevedere un regime penale per chi, positivo al Coronavirus, viola gli obblighi previsti dalle autorità sanitarie”. La Regione, semmai, “ha ritenuto di dover richiamare” il fatto che la violazione degli obblighi di isolamento e’ punita con sanzione penale e le altre violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro, e questo ai sensi del decreto legge. “Inoltre, l’effettiva trasmissione del contagio ad opera di soggetti che non si sottopongono ad isolamento obbligatorio, secondo le disposizioni statali e regionali, può integrare una fattispecie di reato” per il codice penale e come ribadito nei decreti.