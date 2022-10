Anche la Venere di Botticelli si taglia i capelli per le donne iraniane nel nuovo murale comparso a Torino

Mentre in Iran proseguono da oltre cinque settimane le proteste scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne arrestata e uccisa per non aver indossato il velo in maniera corretta dalla Polizia morale (nonostante le autorità di Teheran continuino a negarlo), non smettono di arrivare da ogni parte del mondo manifestazioni di solidarietà al popolo in rivolta a Teheran.

Dopo il gesto di protesta della scalatrice iraniana Elnaz Rekabi, che ha gareggiato a Seul senza hijab e che ora è scomparsa, anche l’Italia continua a rendersi protagonista di atti di vicinanza alla causa iraniana. Dopo Marge Simpson e Jasmine di Aladdin, ora anche la Venere di Botticelli, simbolo per antonomasia della femminilità nell’arte, si taglia i capelli a supporto delle donne iraniane.

Anche la Venere di Botticelli si taglia i capelli a supporto delle donne iraniane, lo street artist Villa: “Non potevo trovare quadro più rappresentativo”

Il murale “La rinascita di Venere” è comparso nella notte in piazza Solferino e in corso Duca degli Abruzzi a Torino ed è la nuova opera dello street artist Andrea Villa, il “Banksy” del capoluogo piemontese, che ha spiegato: “In questo manifesto ho voluto celebrare le proteste delle donne in atto in Iran contro il regime”. La Venere è immortalata mentre si taglia i capelli con delle forbici rosse, simbolo, per l’autore, “della lotta e del sangue versato”. Poi, lo street artist ha spiegato il parallelismo tra ciò che sta succedendo in Iran e l’opera originale di Botticelli. Nello specifico, Villa ha detto: