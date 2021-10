Vasco denuncia pubblicamente una fake news diffusa dai no vax di cui è rimasto vittima, e pubblica nome e cognome dei “bufalari”

La reazione (arrabbiatissima) di Vasco Rossi vittima delle fake news dei novax

Non sappiamo se la persona che ha contribuito a diffondere la fake news su Vasco Rossi fosse consapevole o meno della falsità della notizia. Quello che è invece certo è lo sdegno del cantante che ha pubblicato un post con uno screen “corretto” con la parola fake e queste parole:

Ecco come si creano le fake news e si semina l’odio e la violenza !!

Meditate gente meditate !!

“Però la dignità dove l’avete persa!!”

Cosa raccontava la bufala? Si tratta di un fotomontaggio in cui il cantante viene accompagnato dalle parole ‘Non hai il Green pass? Niente concerti, rimani tumulato, sorcio!”. E Vasco non ha fatto altro che fare qualche screen delle numerose persone che lo hanno condiviso senza controllare o forse ancora peggio sapendo che non poteva essere vero. Qualche giorno fa in occasione del lancio del suo nuovo album Il Blasco aveva espresso posizioni molto chiare a favore dei vaccini in un’intervista a La Stampa: