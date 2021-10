E sui politici che hanno questo comportamento Vasco precisa: “Solo per avere qualche consenso in più sono pronti a cavalcare le paure della gente, a sobillarle e far diventare tutti più cattivi. Non dovrebbero esistere”

Vasco Rossi ieri durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album ‘Siamo qui’ ha parlato a tutto tondo anche della situazione politica italiana. Individuando responsabilità, a pochi giorni dall’assalto alla CGIL, nella comunicazione di Meloni e Salvini

Vasco Rossi e Salvini e Meloni che creano odio per avere consensi

In Italia “c’è una destra molto estremista. Per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra ci sia all’orizzonte. C’è un continuo seminare odio e divisione”, ha detto il cantante. A chi gli chiedeva se si riferisse alla destra extraparlamentare o a quella parlamentare, come Fratelli D’Italia, il rocker ha replicato: “Anche i toni di Meloni e Salvini sono toni divisivi, creano solo odio per avere dei consensi. Io faccio musica, porto gioia, faccio questo nella vita. C’è gente che soffia sul fuoco, sapete chi sono”. Poi, incalzato sul fatto che qualcuno possa dirgli di ‘pensare a cantare’, invece che parlare di politica, Vasco Rossi ha osservato: “E’ quello che dicono sempre, mi dicono ‘pensa a cantare’ ma quando esprimo un’opinione lo faccio da cittadino. Io pago le tasse, le pago tutte”. Chissà come ci rimarrà Salvini che più di una volta ha spiegato di amare molto la musica di Vasco:

Matteo #Salvini racconta il suo amore per Vasco Rossi e al #MaurizioCostanzoShow canta ‘Albachiara’. Leggi la notizia ▶️ https://t.co/AG9JMxNIar pic.twitter.com/IkNOD2INdR — Agenzia DIRE (@Agenzia_Dire) November 14, 2018



Anche perché “Il Blasco” ha poi rincarato la dose: “Dai nuovi governanti che sull’onda di estremismi, populismi e fake news si prospettano all’orizzonte, noi non ci aspettiamo solo nuove leggi speciali ma un vero e proprio Undicesimo Comandamento”. Undicesimo comandamento è anche il nome di una canzone del rocker di Zocca. A chi gli chiedeva cosa intendesse con ‘Undicesimo Comandamento’ Vasco ha spiegato: è quello che “mi aspetto da questi fenomeni populisti che stanno arrivando, che sarà forse di amare loro più di qualunque altra cosa, ad esempio ‘Ama Trump’”. Questi fenomeni, ha aggiunto Vasco Rossi, “ci sono negli Stati Uniti ma anche in Europa e soprattutto in Italia, dove c’è una campagna di semina di odio. E’ stato seminato odio da questi politicanti irresponsabili, che solo per avere qualche consenso in più sono pronti a cavalcare le paure della gente, a sobillarle e far diventare tutti più cattivi. Non dovrebbero esistere”. Ma Vasco si schiera anche e totalmente a favore dei vaccini, non evitando neanche una polemica con un no pass celebre, Red Ronnie, come dice a La Stampa: