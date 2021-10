Il tapiro ad Ambra Angiolini è stato ampiamente oggetto di critiche per la sua inopportunità. Ma anche la reazione di Vanessa Incontrada, che ha portato avanti battaglie contro il bullismo e gli attacchi gratuiti alle donne per il loro aspetto fisico, ha lasciato tanti spiazzati

La risata e la battuta che Vanessa Incontrada poteva evitare per il tapiro ad Ambra

Sono passati pochi mesi da quando l’attrice era diventata testimonial Dolce&Gabbana dopo la copertina di “Vanity Fair” che la ritraeva completamente nuda con un messaggio di autostima e libertà rivolto non solo a se stessa ma a tutte le donne e a chiunque viva con disagio il rapporto col proprio corpo e che recitava “Nessuno mi può giudicare”. Proprio per la sua battaglia la frase che ha pronunciato durante il servizio in cui Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini a tante persone è sembrata stonata. Non coerente, e priva della solidarietà che proprio la Incontrada aveva ricevuto da tantissime persone, e da tantissime donne: “Ma quale se ne fa un baffo, se Ambra potesse, dedicherebbe ad Allegri questa serenata ‘Ti Appartengo!”, ha detto l’attrice. Indubbiamente recitando un copione, ma in totale disaccordo con la sua storia. E anche la risata alla fine, che va detto non è stata né prolungata né esagerata ma “professionale”, non è affatto piaciuta (qui il link al video)

dalla incontrada mi sarei aspettata un gesto forte di protesta contro questo schifo per solidarietà femminile verso ambra ma anche lei purtroppo si è piegata a certe logiche televisive aberranti https://t.co/ncYMME9dsx — Valentina detta Emily 🐨🌙💜 (@koala_moonlight) October 14, 2021

Che #striscialanotizia fosse la trasmissione più orrenda della tv lo sapevamo già tutti, ma stavolta hanno toccato davvero il fondo ridicolizzando il dolore di una donna tradita dall’uomo che amava. Delusione per Vanessa Incontrada che si è prestata a questo schifo. — 🍂 ℰ𝓁𝑒 🌙 (@alottohandle_) October 14, 2021

Di certo era difficile che lavorando a Striscia Incontrada prima o poi non si trovasse di fronte a situazioni simili. Ed è proprio questo che le viene addebitato:

#VanessaIncontrada non poteva cadere più in basso accettando la conduzione di #Striscialanotizia L. Solidarietà ad #AmbraAngiolini — Francesca P (@cieffeppi) October 14, 2021

Una delusione palpabile che tanti stanno esprimendo sui social:

Molto delusa da Vanessa Incontrada comunque. Molto.#Striscialanotizia — LissyNeumair🦩🐶🐴 (@LissyNeumair) October 14, 2021

Forse Vanessa è ancora in tempo per dire qualcosa, non solo per Ambra ma anche per tutte le altre donne.