L’insopportabile bullismo del tapiro di Striscia ad Ambra Angiolini | VIDEO

Le battute di Valerio Staffelli, la consegna del “premio” solo alla donna. Tutto quel che c’è di sbagliato è andato in onda, in prima serata, su Canale 5

Non ci si può sempre nascondere dietro a quel dito rappresentato dalla classica frase: “Ma è un personaggio pubblico”. Perché quel che è successo nella giornata di mercoledì ad Ambra Angiolini è l’esatta dimostrazione di tutto ciò che la televisione non dovrebbe fare. Sappiamo che, oramai, il ruolo “educativo” delle trasmissioni è andato perso rispetto agli inizi, ma la consegna del “Tapiro d’oro” di Striscia la Notizia all’attrice e conduttrice per la probabile, presunta (ma anche “chissenefrega”) relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è l’esatto emblema di un sessismo celato da “ironia”.

Ambra Angiolini e il bullismo di Striscia la Notizia col tapiro d’oro

Se all’inizio Ambra Angiolini accetta senza batter ciglio il “premio” inventato da Striscia la Notizia, l’insistenza dei riferimenti e delle battute dell’inviato Valerio Staffelli – alla fine – la fanno indispettire. Il servizio confezionato dalla trasmissione di Canale 5 infatti, prosegue anche con la “voce narrante” di Vanessa Incontrada, attrice e presentatrice molto apprezzata anche per le sue battaglie in difesa delle donne. E sui social in molti hanno evidenziato il comportamento scorretto da parte dell’attuale conduttrice – insieme ad Alessandro Siani – del programma di Antonio Ricci.

La reazione della figlia

E a fare da corollario a tutta questa vicenda c’è anche il commento di Jolanda Renga, la figlia nata dalla relazione tra l’attrice e il cantante Francesco Renga. Su Instagram la giovane ha mostrato tutta la sua indignazione per la consegna del “Tapiro” a sua madre e per le “modalità”.

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”.

