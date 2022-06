Vanessa Incontrada e le “parole di orrore” per il comizio di Giorgia Meloni

Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni e il suo ormai celebre comizio alla convention del partito ultraconservatore spagnolo Vox a Marbella. La presentatrice lo ha ricondiviso sulle sue stories di Instagram ironizzando sul crescendo dell’aggressività delle parole pronunciate dalla leader di Fratelli d’Italia. “Che paura, ancora più paura”, ha scritto Incontrada, accompagnando il commento con alcune emoticon. E poi la constatazione lapidaria: “L’orrore in queste parole”.

Vanessa Incontrada sul comizio di Giorgia Meloni: “Parole di orrore”

Quali? “No alla lobby LGBT – ha urlato la politica – No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte, sì ai valori universali cristiani”. Il discorso è poi terminato con: “Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla. Viva la Spagna. Viva l’Italia”.

Quello stesso discorso è stato definito da Pierluigi Bersani “un’operazione verità”. “Lo distribuirei pubblicamente – ha detto a Otto e mezzo – perché sia nel tono aggressivo e rabbioso che nei contenuti, loro sono questo: un restyling di ‘Dio, Patria e Famiglia’. Ma non puoi pensare che gli italiani non reagiscono se gli tocchi nel profondo il senso democratico”. Il segretario del Pd Enrico Letta a Dimartedì lo aveva commentato così: “Ne penso tutto il male possibile. Dai toni, ai contenuti, alle contrapposizioni”. Anche Kasia Smutniak, attrice e modella polacca, su Instagram aveva detto la sua sull Meloni: “Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, DISUMANI, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, DISUMANA”.