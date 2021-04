Rosso, arancione e giallo: i colori delle Regioni dal 3 maggio

A livello numerico cambierà poco dalla prossima settimana: ci sarà una Regione in zona rossa, cinque in zona arancione e tutte le altre (comprese le Provincie autonome) in zona gialla. Ma, rispetto a quanto indicato la scorsa settimana, ce n’è una in cui è peggiorato il livello di rischio e un’altra in cui la situazione di emergenza ha evidenziato un calo rispetto all’ultimo provvedimento. La situazione più preoccupante ha portato alla firma dell’ordinanza per rendere la Valle d’Aosta zona rossa. Le misure più restrittive inizieranno lunedì 3 maggio.

Valle d’Aosta zona rossa, tutte i colori con le ordinanze di Roberto Speranza

Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, raccolti dall’Istituto Superiore di Sanità, l’ultima settimana ha messo in evidenza una situazione epidemiologica in peggioramento in Valle d’Aosta. La Regione, dunque, da lunedì 3 maggio sarà in zona rossa, con tutte le restrizioni previste della normativa vigente (sia sugli spostamenti, anche all’interno del tessuto urbano, sia per quel che riguarda la scuola e le lezioni in presenza).

Lo stesso giorno in cui partirà la Valle d’Aosta zona rossa, ci sarà un allentamento delle restrizioni e delle limitazioni per la Sardegna. La Regione insulare, infatti, diventerà arancione dopo alcune settimane trascorse in rosso. Mantengono lo stesso status arancione, invece, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Le previsioni dei quotidiani, dunque, erano corrette.

Chi resta in giallo

Il quadro si completa con uno status quo che rimarrà – almeno fino al prossimi rilevamento – nelle restanti Regioni. Rimangono in giallo, infatti, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento. Il prossimo aggiornamento – con i dati dell’ISS analizzati dalla Cabina di regia – ci sarà venerdì 7 maggio ed eventuali allentamenti o strette partiranno dal lunedì seguente (10 maggio).

(foto: da Pixabay)