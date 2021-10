Il momento in cui Valentino Rossi taglia il traguardo in Italia per l’ultima volta | VIDEO

In una Misano mai così gialla, davanti a dodicimila tifosi arrivati da tutta Italia, ma anche da Germania, Austria, Inghilterra, Valentino Rossi taglia il traguardo per l’ultima volta, nella gara numero 430 della sua straordinaria carriera. Bravissimo a rimontare nel finale, il “dottore” ha chiuso al decimo posto una gara interamente passata in risalita, essendo partito dall’ultima posizione.

P10 para Valentino Rossi en su última carrera frente a su gente 💛 Su legado es este, y lo seguirá siendo aunque él no corra. Los números 46 y las banderas amarillas con verde. El que hizo que muchos de nosotros nos pegaramos con la MotoGP.#GrazieValepic.twitter.com/N4AHrB4EOj — Fabrizio Cuzzola (@FabriCuzzo22) October 24, 2021

Chiude così una carriera iniziata 26 anni fa, nel 1996, che lo ha visto correre – e vincere – in tutte le categorie. Campione del mondo per 9 volte in carriera, sette nella classe regina delle due ruote, ha letteralmente fatto la storia del Motomondiale degli ultimi 25 anni.

Entusiasmo alle stelle per lui, nonostante il suo ultimo mondiale vinto risalga al 2009. A Misano ha invece trionfato l’ultima volta nel 2014. Eppure oggi gli occhi erano tutti per lui. Chi gli è stato vicino, tra il warm up e l’ultima sgommata, racconta di una giornata triste vissuta da Valentino, come lo è stato ieri a dieci anni dalla morte di Marco Simoncelli. E lì pensò che sarebbe stato il momento di smetterla con le moto. Esattamente dieci anni dopo, ancora una scarica fortissima di emozioni, con il suo team, Sky Racing, ha voluto celebrarlo con una livrea speciale



L’emozione è anche del padre, che confessa: “Per la prima volta mi è scesa qualche lacrima”. Oltre a celebrare la carriera di uno dei più iconici sportivi italiani della storia, la gara di Misano ha sancito anche la vittoria di Fabio Quartararo, matematicamente campione del mondo. In pista, però, il primo posto se l’è aggiudicato Marc Marquez.