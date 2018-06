Cosa succede quando una pornostar critica Salvini

Anche gli elettori della Lega (Nord) sono persone sensibili. Non lo avreste mai detto vero? Eppure anche chi vota Lega, quel partito che definisce le coppie omosessuali “schifezze” o “fritti misti”; che vorrebbe rimandare tutti (ma proprio tutti) a casa loro; che i Rom li schederebbe tutti ma purtroppo quelli italiani ci tocca tenerli; che c’è l’invasione organizzata da Soros con la complicità delle Ong; che gli italiani faranno la fine degli indiani d’America e che bisogna poter sparare liberamente a tutti quelli che entrano in casa, meglio se uccidendoli. Ebbene sì, anche loro hanno un cuore.

Oh Capitano, mio Capitano

Loro sono quelli che oggi irridono i buonisti e si vantano di essere invece cattivisti ieri ci spiegavano che che non esistono negri italiani (e la Kyenge è un orango); che quei cornuti dei musulmani se ne devono tornare a casa con le loro palandrane del cazzo (con tutto il rispetto per gli imam); che ci vorrebbe la pulizia etnica per i culattoni e che volevano eliminare tutti i bambini degli zingari.

Insomma, avete capito, è proprio il partito del ministro dell’Interno, quello che cantava cori razzisti contro i napoletani. La stessa persona che paragonava una bambola gonfiabile alla presidente della Camera Laura Boldrini.

Ebbene queste persone, cresciute a pane e intolleranza dalla leadership del partito, soffrono e si indignano quando è il loro amato Capitano ad essere preso per i fondelli. Incredibile? Inverosimile? No. Basta leggere i commenti all’ultimo post di Valentina Nappi su Instagram.

Le ronde degli elettori leghisti contro chi critica Salvini

E la Nappi non è l’unica. Due giorni fa Chef Rubio su Instagram aveva deciso di prendere in giro uno dei post fatti dal Ruspa. Nell’originale un sorridentissimo Salvini sui lungarni di Pisa rassicurava i fan: «le barche che vedete dietro di me non trasportano clandestini!».

Una frase da vero cattivista che riduce ad una battuta il dramma di chi scappa dalla guerra, dai soprusi o dalla fame. Quasi che attraversare l’Africa e il Mediterraneo con la sola speranza di trovare una vita migliore sia una scocciatura come stare in coda per andare a Milano Marittima uno di quei week end da “bollino nero” delle partenze estive. Rubio ha semplicemente ricordato a Salvini e ai suoi elettori che al momento quei 49 milioni di euro di rimborsi pubblici della Lega non si sono trovati.

Niente, deve aver toccato un nervo scoperto. Oppure la prima regola del Salvini Club è che non si parla male di Matteo Salvini. E se lo fai sei un radical chic, un buonista, un piddino che farebbe meglio ad occuparsi di altro. Addirittura c’è chi dice “torna a fare la massaia”, come se fosse un insulto. Come se il fare la massaia non fosse uno dei valori propagandati dalla compagna del leader.

Stessa sorte era toccata a Selvaggia Lucarelli che su Facebook aveva criticato i toni del post di Salvini definendolo “da iscritto quindicenne a qualche gruppo chiuso”. Una perifrasi gentile ed elegante per non dire da bimbominkia. Ed in effetti al post di Salvini manca giusto l’XD d’ordinanza. Chissà, magari quello l’ha scritto sul diario. Oppure forse con i suoi amici spiega che il suo non è razzismo, è solo black humour.

Fatto sta che anche per la blanda e assolutamente non cattivista critica della Lucarelli la giornalista del Fatto è stata sommersa di critiche e insulti. Viene davvero il dubbio che gli elettori della Lega siano troppo sensibili per stare al governo a subire le critiche di cittadini, giornalisti e dell’opposizione.

Nessun Salvini è stato maltrattato per la stesura di questo articolo