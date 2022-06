“Aveva 3 in matematica”, Valentina Nappi dice quello che pensa di Vittorio Sgarbi come critico d’arte (e non solo)

Un vero e proprio endorsement da parte di quel critico d’arte che ha sempre apprezzato le provocazioni, anche nel settore che analizza da sempre. Complimenti che hanno portato anche a un paragone con un’artista come Marina Abramović che, però sono stati respinti al mittente. E così Valentina Nappi si scaglia contro Vittorio Sgarbi, reo di essere un “populista dell’arte” che, però, è come un orologio rotto: dice l’ora giusta due volte al giorno.

Tutto nasce dalla mostra-evento al Contemporary Art Museum di Casoria, dove l’artista del mondo a luci rosse si è esibita in una body-performance dall’emblematico nome “Annusa Valentina Nappi”.

Sgarbi aveva apprezzato questa iniziativa artistica, tessendone le lodi: “Può fare corsi di erotismo igienico, ed educare i giovani sulla pulizia sessuale”. Ma questo ammiccamento artistico è stato respinto al mittente da Valentina Nappi.

“È un populista dell’arte, un interprete della sensibilità della casalinga di Voghera, dell’elettore medio di Matteo Salvini […] Non ha alcuna comprensione dell’arte dalle avanguardie storiche in poi e in realtà non può capire nemmeno il Rinascimento: i suoi tre in matematica – più precisamente la sua non comprensione e dunque non amore viscerale per la matematica – lo condannano a non poter davvero cogliere la sensibilità (non le tecniche, non i calcoli: la sensibilità) di un Brunelleschi o di un Piero della Francesca”.