Il vaccino J&J sarà distribuito anche in farmacia nel Lazio

Dalla seconda metà di aprile l’Italia potrà contare anche sul vaccino Johnson & Johnson. Una vera e propria boccata d’ossigeno per la campagna vaccinale italiana con un prodotto monodose che contribuirà a velocizzare il piano scritto su carta dal governo Draghi e dal commissario per l’emergenza Covid-19, il generale Figliulo. Meno di un mese, dunque, e le prime dosi arriveranno nel nostro Paese. E nel Lazio già si pensa alla distribuzione: una parte di esse, infatti, verranno somministrate anche in farmacia.

Vaccino Johnson & Johnson anche nelle farmacie del Lazio

Dopo la richiesta del governo e l’accordo con Federfarma, l’ampliamento dei siti in cui somministrare i vaccini è pronto per essere avviato. Si partirà, come sperimentazione, dalla Liguria il prossimo 29 marzo. Un test che dovrebbe durare poco, prima del via libera in tutto il Paese. E il Lazio ha già deciso che il vaccino Johnson & Johnson sarà distribuito anche nelle farmacie, anche per le sua modalità di conservazione che richiedono temperature più alte rispetto a Pfizer-BioNTech e Moderna. “Appena arriverà il vaccino monodose J&J, questo sarà fornito alle farmacie dove sarà anche somministrato”, ha spiegato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

L’impegno di J&J

“Noi manterremo gli impegni presi con la Commissione europea, di una fornitura pari a 200 milioni di dosi entro fine 2021. Dovremo essere pronti con le prime consegne nella seconda metà di aprile – ha detto il presidente e amministratore delegato di Janssen Italia (gruppo J&J) Massimo Scaccabarozzi, ai microfoni di Sky Tg24. Si sta facendo un piano importante e devo dire che anche l’Italia partecipa a una parte della produzione con un’azienda che farà l’infialatura”. Il periodo è stato definito, ora manca solo la data ufficiale che, come sottolineato dal presidente di Janssen Italia, sarà comunicata nei prossimi giorni, anche dopo un colloquio con il generale Figliuolo.

