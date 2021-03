Il vaccino Johnson & Johnson disponibile in Italia dal 16 aprile

Dopo il via libera degli enti regolatori, ora arrivano le ultime sul vaccino Johnson & Johnson, la fila monodose che darà un’accelerata alla campagna vaccinale. L’annuncio è stato dal dal presiedente del Consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei:

Questa mattina ho rappresentato l’intero Consiglio regionale all’inaugurazione dell’hub vaccinale alla Fiera del mare a Genova. Il Commissario Figliuolo mi ha confermato che i vaccini Johnson & Jonhson arriveranno in Italia dal 16 aprile. Ce lo auguriamo – ha aggiunto -oltre alla vaccinazione che è prevenzione, auspico anche una maggiore produzione di anticorpi monoclonali, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci anche sulle varianti. Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare per poter ripartire.

Il vaccino Johnson & Johnson in Italia dal 16 aprile

Medusei ha poi rilasciato ad Adnkronos altre dichiarazioni su quanto detto dal generale Figliuolo: “Il commissario ha detto che i nuovi vaccini Johnson & Johnson dalla seconda metà di aprile arriveranno in Italia. Lo ha confermato dopo la visita di questa mattina a Genova. Saranno destinati alla vaccinazione di massa su cui poi bisognerà attende anche le indicazioni dell’Aifa. Oltre alla vaccinazione spero venga anche implementato l’uso degli anticorpi monoclonali e delle terapie domiciliari. La speranza è che arrivino più vaccini, le problematiche ci sono e c’è da recuperare il tempo perso”.

Come funziona il vaccino Johnson & Johnson e perché è diverso dagli altri

Il vaccino è stato sviluppato da Janssen Pharmaceutica con il Centro Medico Beth Israel Deaconess (Stati Uniti). Il vaccino monodose che sarà disponibile in Italia a partire dal 16 aprile agisce diversamente sull’organismo rispetto a quelli ad esempio di Pfizer-BioNTech e di Moderna (che sono basati su RNA messaggero). Perché il vaccino di J&J non è a base di Rna, ma utilizza un virus sostanzialmente innocuo per il nostro organismo. Per quanto riguarda i sintomi: gli adenovirus solitamente causano sintomi lievi, simili – tanto per capirci – a quelli del raffreddore.