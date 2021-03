Covid: Ema ha approvato il vaccino Johnson & Johnson

Il ministro della Salute Speranza: “Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19”

L’European Medicines Agency (Ema) ha approvato il vaccino anti covid a singola dose di Johnson & Johnson, ritenendo il suo impiego efficace e sicuro per tutte le persone al di sopra dei 18 anni. La decisione spiana la strada al via libera della Commissione europea per la commercializzazione del farmaco, che potrebbe avvenire nella giornata di oggi. Il vaccino Johnson & Johnson sarebbe il quarto approvato dall’Unione europea, dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca.

“Con quest’ultimo parere positivo, le autorità dell’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere le vite e la salute dei loro cittadini”, ha affermato in una nota il direttore esecutivo dell’Ema, Emer Cooke.

La Commissione europea si è già assicurata 200 ilioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson, con un’opzione per l’acquisto di altre 200 milioni di dosi. Tuttavia, l’azienda farmaceutica non consegnerà vaccini ai Paesi Ue prima del secondo trimestre di quest’anno, possibilmente verso la metà o la fine di aprile.

Speranza: “Ora abbiamo un’arma in più per combattere il Covid-19”

“EMA ha approvato il vaccino Johnson & Johnson” ha dichiarato sulla propria pagina Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza salutando la buona notizia. “Ora abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19. Uno strumento particolarmente utile perché si tratta del primo vaccino monodose. Manteniamo alta l’attenzione di tutte le istituzioni sanitarie, italiane e internazionali, sulla sicurezza e sulla sorveglianza. Sono i vaccini la chiave più importante per vincere la sfida contro la pandemia.”

Tra i primi a diffondere la notizia, il Professor Roberto Burioni, che ha approfittato dell’occasione anche per sollecitare la politica ad accelerare e perfezionare la campagna di vaccinazione.

“Fantastica notizia” ha scritto il virologo e fondatore di Medical Facts. “EMA ha approvato il vaccino Jonshon & Johnson di cui avevo parlato qualche giorno fa. Un’altra arma contro il virus, un altro passo verso la vita normale. Però procuriamocelo e somministriamolo, con i vaccini non basta il pensiero.