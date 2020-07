Il presidente dell’IRBM di Pomezia dice che il vaccino per COVID-19 sarà in farmacia a gennaio

Piero Di Lorenzo, presidente dell’IRBM di Pomezia, dice oggi a Libero che ChAdOx1, il vaccino anti-COVID-19 che la multinazionale farmaceutica inglese AstraZeneca sta sperimentando con la collaborazione della Oxford University e l’Irbm di Pomezia sarà nelle farmacie a gennaio:

La più importante rivista scientifica al mondo, Lancet, ha appena certificato chela realizzazione del vaccino procede a passi svelti e i risultati spingono all’ottimismo.

«Il ChAdOx1 è stato già sperimentato con successo su mille pazienti. Ora siamo alla fase 3, con il test su diecimila persone. Se tutto andrà bene, è lecito prevedere che a fine settembre possa partire la produzione su larga scala».

Presidente, quando si potrà acquistare il vaccino in farmacia?

«Ci auguriamo che la sperimentazione possa finire entro settembre. A quel punto per produrre e commercializzare su larga scala serve il via libera delle agenzie regolatorie che, visto che siamo in presenza di una pandemia terribile, sono certo che taglieranno tutti i tempi burocratici e daranno l’autorizzazione nel tempo strettamente necessario per analizzare con la giusta severità i risultati scientifici. Una volta che il ChAdOx1 sarà stato validato, partirà la prima distribuzione delle dosi».

Quando potrò andare in farmacia e comprarlo?

«Penso che i governi prima organizzeranno la vaccinazione delle categorie più a rischio. Quindi le prime dosi in commercio ci saranno dall’inizio dell’anno prossimo».