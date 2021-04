In Lombardia gli 80enni saranno vaccinati anche senza prenotazione (ma solo per 4 giorni)

Mentre impazza la polemica dopo la vicenda della nonna di Fedez raccontata su Instagram da Chiara Ferragni, la Regione Lombardia prova a correre ai ripari nel tentativo di raggiungere l’obiettivo espresso diverse settimane fa in merito all’immunizzazione degli over 80. La prossima settimana, infatti, tutti gli anziani che ancora non hanno aderito alla campagna o non sono riusciti a prenotarsi (visti i problemi evidenti del sistema gestito da Aria Spa, prima del passaggio – avvenuto oggi – alla piattaforma di Poste Italiane) avranno quattro giorni per recarsi, senza prenotazione in un centro per sottoporsi alla somministrazione del prodotto anti-Covid. Le vaccinazioni Lombardia over 80, dunque, provano a dare un colpo di coda.

Vaccinazioni Lombardia, il piano per recuperare gli 80enni non immunizzati

“Dal 7 all’11 aprile gli over gli over 80, che non hanno aderito alla Campagna vaccini anti-Covid e coloro che ancora non sono stati chiamati – ha dichiarato la vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti -, potranno vaccinarsi recandosi semplicemente presso il centro vaccinale più vicino. Dovranno essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria”. Secondo la Regione Lombardia, infatti, fino a questo momento ci sono state 612 mila adesioni degli over 80 alla campagna vaccinale, su una platea totale di 725mila cittadini che per diritto – viste le priorità previste dal piano regionale – devono sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Quattro giorni per sottoporsi al vaccino, senza prenotazioni. Questa volta, a differenza delle precedenti settimane, Letizia Moratti spiega nei dettagli anche cosa fare in caso di problematiche personali: “Nel caso avessero difficoltà a camminare potranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale o chiamare il numero verde 800.894545, che prenderanno in carico la segnalazione e prenoteranno l’appuntamento per la vaccinazione a domicilio”. Quattro giorni di fuoco per tentare di recuperare il terreno perduto nei primi tre mesi. Quattro giorni per vaccinare oltre 110mila over 80 (oltre a tutte le altre persone che si sono già prenotate per ricevere una dose in quei giorni”.

(foto ipp/clemente marmorino )