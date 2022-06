Sale a tre il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta la scorsa notte in una delle vie più centrali di Filadelfia, negli Stati Uniti. I feriti, invece, sarebbero almeno undici. “C’erano centinaia di persone che si stavano semplicemente godendo South Street, come fanno ogni fine settimana, quando è scoppiata questa sparatoria”, hanno spiegato le forze dell’ordine, come riportato sul The Philadelphia Inquirer.

“Ben quattordici persone sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco e portate negli ospedali della zona. Tre di queste persone, due uomini e una donna, sono state dichiarate decedute dopo l’arrivo negli ospedali, con ferite multiple da arma da fuoco”, ha riferito l’ispettore D. F. Pace. Secondo diversi media statunitensi, inoltre, gli agenti della polizia hanno sentito diversi spari tra Second Street e South Street e hanno visto più tiratori.

Sparatoria in strada a Filadelfia: il bilancio è di tre morti e undici feriti

La polizia è accorsa sul posto dopo l’allarme segnalato poco prima della mezzanotte. In base a una prima ricostruzione, gli aggressori hanno aperto il fuoco sulla folla e sul posto, poco dopo, gli agenti hanno ritrovato due pistole. La caccia agli aggressori prosegue, mentre resta ignoto, al momento, il movente della tragedia.

Nel frattempo, la polizia di Filadelfia sta indagando su un’altra sparatoria avvenuta vicino al luogo della tragedia: gli agenti hanno trovato tredici bossoli a pochi isolati di distanza, anche se non è chiaro se le due sparatorie siano collegate. La sparatoria arriva a pochi giorni dalla strage di Uvalde, in Texas, dove un 18enne ha causato la morte di bambini e due maestre, introducendosi alla Robb Elementary School, e aprendo il fuoco contro i piccoli ed il personale scolastico.