Università chiuse ﬁno al 15 giugno e a settembre si riprende online

Le scuole e le università resteranno chiuse fino al 15 giugno. Si riprenderà a settembre, forse già dal primo per recuperare il tempo perduto (se le Regioni troveranno l’accordo con il ministero dopo la lite tra Lucia Azzolina e gli assessori dell’altroieri, ma non con la normalità di gennaio. Spiega oggi Repubblica:

Il comitato tecnico scientifico del ministero della Salute ha detto al governo che non ci sono le condizioni per riaprire le scuole entro il 18 maggio. Riportare in aula e nelle segreterie oltre dieci milioni tra studenti, docenti e ammnistrativi è un rischio che non si può correre. Il Decreto scuola, firmato ieri da Mattarella, nasce così monco: la Maturità sarà affidata al solo orale. Prende forza l’ipotesi di un orale online. Si guarda a settembre, il 1° settembre, per l’anno scolastico 2020-2021. Ci sarà la chiamata degli studenti con insufficienze per i recuperi.

Poi, probabilmente dalla terza settimana, con una data che il ministero vorrebbe unica sul territorio, l’avvio dell’anno. Potrebbe essere affidato, anche questo avvio, alla didattica a distanza. L’università invece resta chiusa alle lezioni fino al 15 giugno e riprenderà a fine settembre con la possibilità di proseguire con le lezioni online. Per gli atenei di dimensioni minori si valuta un graduale rientro in aula tra fine settembre e gennaio 2021. Per le università di grandi dimensioni, invece, la prima parte della stagione, almeno per le facoltà più affollate, sarà ancora affidata alle spiegazioni da remoto.