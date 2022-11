Una vittima e una decina di dispersi: il bilancio ufficiale (provvisorio) della frana a Ischia

Una vittima e una decina di dispersi: questo il bilancio provvisorio della frana che nella notte ha devastato Ischia e in particolare il comune di Casamicciola. Sono almeno tredici gli edifici crollati mentre molte persone rimaste bloccate nelle abitazioni, senza corrente elettrica, o negli hotel.

“Attualmente il decesso accertato è uno”, ha ufficializzato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Si tratta di una donna sulla cinquantina, dell’Europa dell’Est, sull’isola da anni perche’ sposata con un ischitano. “Otto dispersi – ha aggiunto Palomba – sono stati trovati, tra cui un bambino e ne restano ancora una decina. Al momento abbiamo la segnalazione di un ferito, ma con un trauma di non particolare rilievo. Monitoriamo la zona presidiata da tutte le componenti della Protezione civile”.

Smentita dal ministro Matteo Piantedosi, la notizia diffusa in mattinata dal collega di governo Matteo Salvini, secondo il quale i morti accertati sarebbero stati 8. Approntata intanto un ‘zona rossa’ per delimitare l’area piu’ colpita dell’isola: “Sono 80 le persone che fanno parte di quella zona o immediatamente limitrofa che sono state gia’ portate via stamattina presso il palazzetto dello sport – ha sottolineato ancora il prefetto – probabilmente si potrebbe arrivare a 150-200 persone entro stasera. Quasi tutte le famiglie della cosiddetta zona rossa dovrebbero essere collocate presso strutture alberghiere”.

“Si cercano dispersi e di definire meglio lo scenario – precisa il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio – Si va avanti a scavare nel fango e per tutta la notte si lavorera’ con i fari”, in una situazione difficile “per le condizioni meteoclimatiche”. Presto per fare una stima dei danni ma sicuramente la “colata di fango e’ stata distruttiva nella parte superiore e poi e’ andata a mare”, ha continuato Curcio, rimasto a Napoli per coordinare i soccorsi.

Sono 70 i vigili del fuoco sull’isola, che utilizzano anche droni e un elicottero per rilevare dispersi. Una famiglia di tre persone, padre, madre e un neonato, ritenuta dispersa, ha raggiunto l’ospedale ed e’ stata visitata. due gli uomini estratti vivi dal fango. Un ferito e’ ricoverato in ospedale.

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha gia’ annunciato che verra’ chiesto lo stato d’emergenza e nel frattempo la Fondazione Teatro San Carlo, in accordo con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e il sindaco, Gaetano Manfredi, anche in qualita’ di presidente della Fondazione, ha annullato la prima dell’opera ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi prevista questa sera a Napoli. “Il Governo e’ pronto a fare la sua parte”, ha detto il vicepremier Antonio Tajani che da questa mattina e’ con Sangiuliano in prefettura per seguire l’evolversi della situazione. Anche il premier, Giorgia Meloni, ha voluto essere informata, chiamando il prefetto