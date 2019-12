Un miliardo per salvare la Banca Popolare di Bari

Andrea Greco su Repubblica oggi racconta il piano di emergenza varato la scorsa settimana da Bankitalia e Tesoro per il salvataggio della Banca Popolare di Bari. I primi 150 milioni arriveranno entro Natale per ripristinare le soglie di patrimonio:

Lo schema di intervento, messo a punto da Bankitalia che vigila sull’istituto e ha in corso un’ampia ispezione, è stato condiviso da tutti gli attori e non c’è un’ora da perdere: entro fine anno servono i primi 150 milioni, per ripristinare le soglie minime di patrimonio che la banca da un anno viola dopo perdite per mezzo miliardo legate ai crediti. L’intervento giunge a quattro anni dalla riforma delle Popolari, che aprì la crisi virtuale dell’istituto, senza accesso al mercato per esigenze di capitale e di finanziamento, e con 70 mila soci detentori di azioni non quotate pagate fino a 9,5 euro e oggi senza valore.

Molti tra loro sono anche i depositanti della banca: e degli otto miliardi di giacenze, circa 2,2 fanno capo a 21 mila clienti con più di 100 mila euro sul conto corrente, quindi a rischio di bail in se la banca dovesse saltare. Questo, oltre alle conseguenze sociali per una regione poco bancarizzata e già provata dalla crisi dell’Ilva, ha convinto i vertici delle istituzioni finanziarie a intervenire.