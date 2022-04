Umtiti perde la pazienza con un piccolo tifoso del Barcellona che chiedeva il suo autografo | VIDEO

All’uscita della Ciudad Deportiva Joan Gamper, il centro di allenamento del Barcellona, il difensore camerunense naturalizzato francese Samuel Umtiti si ferma per una sessione di autografi con i tifosi. Mentre firma una maglia blaugrana e parla con alcuni sostenitori dal finestrino della sua Ferrari, dall’altro lato un piccolo supporter bussa contro il vetro per richiamare la sua attenzione.

😅🚗 Parece que a Umtiti no le hace mucha gracia que le toquen el coche… pic.twitter.com/LB1bY7AQET — MARCA (@marca) April 18, 2022

La scena, ripresa in un video pubblicato dal quotidiano sportivo spagnolo Marca sui suoi account social, fa spazientire Umtiti, che si volta e dice al ragazzino: “Ti vedo, non devi toccare”. Successivamente sembra ridere di lui, prima di sgommare via lasciando a mani vuote il giovanissimo tifoso. In molti hanno criticato il suo atteggiamento: “I bambini devono essere trattati con rispetto, persone così non meritano di indossare la maglia del Barcellona” e “Sei un cattivo essere umano oltre che calciatore”, alcuni dei messaggi che gli sono stati rivolti.

