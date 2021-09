Uma Thurman e il doloroso racconto dell’aborto a 15 anni per condannare la legge in Texas

Uma Thurman ha detto la sua sulla legge che regolamenterà l’aborto in Texas. Lo ha fatto in un articolo sul ‘Washington Post’ in cui ha rivelato il suo “segreto piu’ oscuro”. “Avevo 15 anni e ho abortito”, scrive la diva di “Kill Bill” usando il suo dramma personale per attaccare la nuova, radicale legge del Texas che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di incesto o stupro: “Il primo passo – a suo avviso – verso una crisi dei diritti umani per le donne americane”.

Uma Thurman says that she had an abortion as a teenager and that it has been her darkest secret. She shares it now at age 51 from the home where she has raised her 3 children. Uma Thurman: The Texas abortion law is a human rights crisis for American women https://t.co/WUL0iawuve — 🍂🍂Imani Gandied Apples🍁🍁 (@AngryBlackLady) September 21, 2021

Era parsa fin da subito una legge folle quella inserita nel Texas, al punto che lo stesso Presidente Biden ha annunciato un radicale intervento.

La storia dell’attrice, purtroppo, non contiene nessuna novità rispetto a quelle che troppo spesso siamo costretti ad ascoltare. Thurman, appena 15enne, racconta che era in Europa a caccia di un futuro nel mondo del cinema. In quel periodo aveva una relazione con un uomo più grande, il quale la mise incinta. La sua storia si arricchisce di particolari duri da digerire, se pensiamo ad una bambina con la mamma in fin di vita e il papà al capezzale della moglie. “Non avevamo mai parlato di sesso prima e fu terribile per tutti e tre. Mi chiesero dello stato della mia relazione – non poteva funzionare – e mi misero in guardia sulle difficoltà di crescere un bambino da teen-ager e da sola. Le mie fantasie infantili sull’essere mamma crollarono mentre rispondevo alle loro domande molto precise. Come famiglia decidemmo di interrompere la gravidanza. La decisione mi spezzo’ il cuore”, racconta l’attrice.

Una testimonianza, l’ennesima se ce ne fosse ancora bisogno, di quanto una legge così stringente non possa regolare un tema così delicato.