Twitter blocca un account di Trump per un video su bambini e Coronavirus

Twitter ha bloccato temporaneamente l’account della campagna di Donald Trump perché conteneva alcuni tweet che facevano disinformazione sul coronavirus. Lo ha annunciato il social media: nel mirino soprattutto il post di TeamTrump in cui si sosteneva che i bambini sono quasi immuni al Covid-19, lo stesso già censurato da Facebook. I proprietari dell’account hanno eliminato quel post per continuare a twittare. Il tweet era stato condiviso anche dall’account del presidente degli Stati Uniti.

Pres. Trump said children are “almost immune” from COVID-19, in unsubstantiated claims about how the virus impacts kids.

This comes as a school applauded last week by VP Pence for re-opening, is now forced to quarantine some of its fourth graders.

@PaulaReidCBS reports pic.twitter.com/PneUAY1Jr9

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 5, 2020