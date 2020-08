Sul motorino con una ruota si schianta a terra: il video dell’incidente a Napoli

Il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video di un ragazzo che si impenna con il motorino. L’acrobazia su una sola ruota però finisce male e conducente e mezzo finiscono a terra in mezzo alla strada, fortunatamente senza conseguenze gravi, come parrebbe capire dal commento di Borrelli: “Questa volta è finita male ma sarebbe potuta finire molto peggio, per questo vogliamo mettere fine a questo fenomeno di incoscienza dilagante segnalando ogni singolo episodio alle autorità”. Non è la prima volta che il consigliere denuncia episodi simili a Napoli, a volte in cui ci sono addirittura bambini alla guida di scooter, altri in cui si vedono i soliti “cuozzi”, come li chiamano nei commenti, fare le impennate.

Chi segue Borrelli è stufo della situazione: “Finita male? FINITA BENE! E poteva finire meglio! Non dimentichiamoci che una caduta del genere può causare anche la morte di passanti innocenti…per cui…per non vedere più scene del genere, deve finire “meglio”, anche perché, spiegano in tanti, anche chi si comporta bene paga: “Sicuramente i fenomeni saranno andati in ospedale a curare le loro lievi ferite, nel frattempo i rispettivi genitori distruggevano il pronto soccorso.”. Ma c’è anche chi non giustifica ma esprime comprensione: “Siate onesti , i vostri figli li conoscete quando sono in casa davanti ai vostri occhi Fuori casa , nel gruppo , possono rivelarsi ciò che non vi aspettereste mai! Quindi non giudicate vanno sicuramente puniti ma da li ad augurare la morte ce ne passa!”.

