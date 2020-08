Le indagini sul Twiga di Santanché e Briatore e l’accusa di non aver rispettato le disposizioni dell’emergenza Coronavirus

Ieri a Marina di Pietrasanta, a Lucca, ha avuto luogo un concerto di Nek e il Fatto fa sapere che la prefettura sta indagando sulla possibilità che non siano state rispettate le disposizioni dell’emergenza Coronavirus. Anche l’onorevole del MoVimento 5 Stelle Francesco Berti ha scritto di aver mandato una segnalazione alla procura:

Resta aperto un altro locale di proprietà di Briatore, il Twiga a Marina di Pietrasanta in Versilia (Toscana), club di cui è socia anche Daniela Santanchè (Fd’I). Anche qui si vedono scene di persone troppo vicine e senza mascherine. Lo dimostrano i video pubblicati dai presenti sui social network, senza grande rispetto per le norme anti-covid. Il pretesto è il concerto del cantante Nek svoltosi giovedì sera: dopo la decisione del governo di impedire i balli, gli spettatori dovrebbero stare distanziati e a sedere ognuno al proprio tavolino. E invece, durante la serata, non va proprio così: bastano le note di Almeno Stavolta e di Lascia che io sia per far alzare in piedi i presenti e farli scatenare. Ovviamente senza rispettare il metro e mezzo di distanza e senza indossare le mascherine.