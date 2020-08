Nek canta al Twiga di Forte dei Marmi e tutti stanno vicini senza mascherina

La Santanché aveva spiegato che il Twiga non avrebbe chiuso perché «I ragazzi ci possono andare, possono stare seduti ai tavoli, possono bere. L’unica cosa che non possono fare è ballare». Ma qui di gente seduta non sembra vedersene tanta

Nek canta dal vivo al Twiga a Forte dei Marmi: i video su Instagram testimoniano che nel locale durante l’esibizione del cantante il pubblico è in piedi e ballicchia senza mascherina, in qualche caso spalla a spalla. Ma a cosa è servita alllora la chiusura delle discoteche?

Nel locale di Santanché e Briatore il concerto di Nek diventa un pretesto per alzarsi dai tavoli: le persone si avvicinano canticchiando e muovendosi a ritmo, senza protezione e senza rimanere a distanza di sicurezza. La Santanché aveva spiegato che non avrebbe chiuso perché «I ragazzi ci possono andare, possono stare seduti ai tavoli, possono bere. L’unica cosa che non possono fare è ballare». Ma qui di gente seduta non sembra vedersene tanta.

Intanto oggi in Toscana ci sono 99 positivi in più. Ma le feste continuano (e non solo a Forte dei Marmi). La pagina Facebook di Nek intanto si sta riempendo di commenti critici: “Vergogna. Al twiga a provocare assembramento. Senza mascherina. Al soldo di una rappresentante del popolo in parlamento che non rispetta le regole dello Stato e mette a rischio la salute pubblica. Vergogna”.

