TV e Decoder dvb-t2: le procedure per lo sconto da 50 euro

Il ministero dello Sviluppo Economico sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del bonus valido a partire dal 2020 e fino al 30 giugno 2022 per consentire agli italiani che hanno un ISEE basso di acquistare un nuovo televisore o un decoder in grado di supportare la tecnologia DVB-T2. L’Italia entrerà in fase transitoria dal gennaio dell’anno prossimo per trenta mesi allo scopo di consentire agli italiani di dotarsi delle tv necessarie per intercettare il nuovo segnale del digitale terrestre.

Coloro che hanno acquistato un televisore nel 2017 non dovrebbero avere problemi, ma si calcola che siano 18 milioni gli apparecchi che dovranno andare in pensione: il ministero ha messo a punto un piano di incentivazione finanziato con 151 milioni per l’acquisto di una nuova Tv o di un decoder, a favore delle famiglie residenti inItalia che rientrano nella fascia Isee I (10.632,94 euro) e II (21.265,87euro).

Per usufruire del bonus, dal 1°dicembre,basterà recarsi in un negozio (valgono anche gli acquisti on line), scegliere l’apparecchio e farsi praticare uno sconto di 50 euro sul prezzo (già compreso di Iva) esibendo un’autocertificazione, un documento identificativo e il proprio codice fiscale. Il venditore potrà verificare in tempo reale, collegandosi con il cervellone del fisco, la legittimità della richiesta dell’acquirente. Il negoziante potrà recuperare i 50 euro di sconto attraverso un credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile solo sotto forma di compensazione.

