L’onda di tsunami che ha colpito lo stretto della Sonda in Indonesia ha fatto strage tra gli impiegati della compagnia statale Pln, riuniti per celebrare la fine dell’anno. Lo riferiscono i media locali. Le immagini mostrano l’onda devastante che si abbatte sul palco dove una band rock, i Seventeen, stava suonando per l’evento.

Il video della band travolta dall’onda dello tsunami in Indonesia

Il bassista è rimasto ucciso insieme al manager, altri 4 componenti del gruppo risultano tra gli oltre 80 dispersi nella tragedia. Gli ultimi dieci secondi del video sono impressionanti.

All’evento partecipavano almeno 260 persone: i morti accertati sinora sono 14, almeno 89 i dispersi. “L’acqua ha spazzato via il palco, che era molto vicino al mare”, afferma la band in un comunicato citato da CNN Indonesia. “Abbiamo perso i nostri cari, incluso il bassista e il manager, gli altri sono dispersi”. Sul posto, i soccorritori sono al lavoro per trovare i dispersi, sono arrivate 36 ambulanze.

E’ di almeno 168 morti, 745 feriti e una trentina di dispersi il bilancio dello tsunami che ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda, tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra. A riferirlo e’ l’Agenzia indonesiana per la gestione dei disastri. Le onde anomale, che hanno raggiunto i 20 metri di altezza, potrebbero essere state causate da frane sottomarine seguite a un’eruzione di Anak Krakatau, un’isola vulcanica formatasi dal vulcano Krakatoa. Lo tsunami ha danneggiato centinaia di costruzioni e anche molti alberghi lungo le coste. Non ci sono notizie di vittime straniere nello tsunami che ha investito l’Indonesia, tra le isole di Giava e Sumatra. “Al momento, non ci risultano vittime tra gli stranieri, tantomeno australiani”, ha riferito il premier australiano, Scott Morrison, citato da Abc News. Morrison ha twittato un messaggio di cordoglio per le vittime e ha offerto l’assistenza dell’Australia alle autorita’ indonesiane.