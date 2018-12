Choose Love è il sito attraverso cui l’artista Banksy mostra la propria solidarietà nei confronti dei profughi e dei rifugiati, e lo fa tramite una scelta molto originale. Ovvero promettendo la vittoria della Banksy Boat Raffle con soli due euro, indovinando quanto pesa.

Banksy Boat Raffle: regalati un’opera di Banksy per Natale

Come fa sapere lo stesso sito, la scultura è stata creata da Banksy per il parco a tema Dismaland. Nell’immagine che viene mostrata sul sito è possibile vedere anche un radiocomando che probabilmente farà oscillare la scultura. La gara si chiude alle 20 del 22 dicembre e l’approssimazione, spiega il sito dovrebbe essere al grammo ma è possibile anche specificare i milligammi. La base di legno non è compresa nel calcolo del peso.

Per poter partecipare si donano due euro che vanno ai rifugiati e agli sfollati. L’opera verrà poi pesata dagli studenti del King’s College di Londra per la proclamazione del vincitore, che verrà estratto a sorte in caso di più risposte esatte. Le dimensioni dell’opera sono 90 cm x 38 cm x 42 cm.

Considerato che le opere di Banksy sono state battute per cifre che sono arrivate a superare il milione di sterline, la partecipazione al concorso potrebbe essere redditizia. Ma purtroppo per gli italiani è impossibile farlo: sono esclusi, per volere dell’autore, i donatori da paesi che non rispettano i diritti umani.

Grazie a L’Aspide per la segnalazione