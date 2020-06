Trump twitta fake news su Martin Gugino come un complottaro qualsiasi

Donald Trump torna sul video, che nei giorni scorsi ha fatto indignare l’America, degli agenti che spingono a terra con violenza un anziano dimostrante che cadendo sul marciapiede è rimasto ferito alla testa, ed afferma che potrebbe essere stata “una messinscena”. In un tweet oggi il presidente sostiene che il 75enne Martin Gugino potrebbe essere “un provocatore Antifa”, il movimento antifascista ed antirazzista che Trump accusa di essere responsabile degli scontri. “Ho guardato il video, è caduto con una forza maggiore di quella della spinta – ha scritto Trump – che sia stata una messinscena?”.

Le bufale di Donald Trump su Martin Gugino provocatore della polizia

Il presidente è andato oltre e ha citato una notizia diffusa da One America News Network sito di estrema destra, aggiungendo che Gugino è stato “spinto dopo che sembra che stia cercando” di danneggiare l’apparecchio di comunicazione che l’agente ha sulla divisa. I due agenti coinvolti sono stati incriminati per aggressione dopo che il video è diventato virale, mentre Cugino, che il video mostra immobile per terra con la testa sanguinante mentre i due poliziotti continuano a camminare, è ancora ricoverato in ospedale. I due agenti originariamente avevano detto che l’uomo era “inciampato e caduto” durante una lite con altri dimostranti.

A differenza di ciò che sostiene Trump, Gugino fa parte di due organizzazioni no profit e del Catholic Worker Movement, come ha scritto il Washington Post. Sulla rete intanto gira una ricostruzione fotografica cospirazionista, secondo cui il rivolo di sangue che si allarga sul marciapiede, dietro la testa del manifestante, sarebbe in realtà un effetto voluto dallo stesso anziano, “utilizzando una pompetta”.

In realtà l’uomo è ancora ricoverato in ospedale. Gugino, di origini italiane, è un attivista per i diritti civili molto conosciuto a Buffalo e viene descritto da chi lo conosce come una persona gentile e non violenta che in passato si è occupato anche dei problemi di giustizia sociale in Sudamerica. Molto attivo sui social media, uno degli ultimi tweet di Gugino è stato: “La polizia non dovrebbe avere i manganelli e poi non dovrebbe indossare le tute antisommossa”. E ancora: “La Guardia Nazionale dovrebbe arrestare la polizia”, riferendosi agli agenti violenti. Gugino è conosciuto anche come un convinto oppositore di Donald Trump, per aver definito più volte la sua presidenza “un completo fallimento” sul suo canale YouTube.