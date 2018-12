Il finto animalista che truffava gli allevatori

Marco Pasqua nella cronaca di Roma del Messaggero oggi racconta una storia molto curiosa che riguarda un finto animalista che esibiva anche rapporti di amicizia con parlamentari vicini alla causa, ma nel tempo libero (che oggi probabilmente non avrà più) si dedicava anche ad altro:

Ma ad A.C., al centro di svariate vicende giudiziarie, di cani e gatti sembra importare assai poco. Come accertato dalla polizia, questo «sedicente animalista» – per usare l’espressione del giudice per le indagini preliminari – spacciandosi per ufficiale di Polizia giudiziaria (grazie anche a falsi tesserini), si faceva assistere dalle forze dell’ordine nell’eseguire sequestri di allevamenti totalmente immotivati.