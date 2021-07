Mentre il bilancio delle vittime per l’alluvione in Germania sale a 58 morti, l’impressionante filmato della città di Treviri sommersa dall’acqua

L’antica città tedesca di Treviri è stata colpita dalla più grave inondazione da cento anni, dopo l’esondazione del fiume Kyll. Un ospedale, una casa di riposo e parti dell’area di Alt-Ehrang sono stati evacuati.

Le drammatiche immagini dell’inondazione a Treviri | VIDEO

Unsere Löschzüge retten Anwohner aus der Kyllstraße in Ehrang. pic.twitter.com/oYr6DYy7TJ — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 15, 2021

“Circa 125 persone sono state evacuate dalla casa di riposo, 70-80 dall’ospedale, fra cui anche pazienti appena operati”, ha detto il portavoce del comune, Michael Schmitz. Alcuni pazienti verranno portati in elicottero in altri ospedali, ha spiegato.

Die Lage in #Trier Ehrang von oben fotografiert von der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz, die ebenfalls im Einsatz ist. #immerda pic.twitter.com/fSUtl6HdQC — stadt_trier (@Stadt_Trier) July 15, 2021

Circa 200 soccorritori sono impegnati nelle operazioni. “Chi può camminare e maneggiare una pala sta aiutando”, ha continuato il portavoce, aggiungendo che molti potrebbero rimanere fuori casa per giorni. La città sta attrezzando le scuole per ospitare gli sfollati, ma si spera che qualcuno potrà trovare ospitalità da amici e parenti. Al momento non si ha notizia di morti o feriti.

Malu #Dreyer: Wir werden kurzfristig 50 Millionen Euro Katastrophenhilfe für #Hochwasser-Schäden an öffentlicher Infrastruktur bereitstellen.

Schäden in Kommunen sind immens. Bundeskanzlerin #Merkel und Vizekanzler @OlafScholz haben Unterstützung durch Bund zugesagt. #Eifel #RLP pic.twitter.com/l3uPLi7Ydi — Landesregierung Rheinland-Pfalz (@rlpNews) July 15, 2021

Intanto in tutta la Germania sono saliti a 58 i morti accertati delle catastrofiche inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale, ma vi sono ancora molti dispersi. Nella sola città di Colonia i morti sono 20. Circa 850 soldati sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso e l’evacuazione di aree a rischio o già allagate. A causa delle inondazioni, 165mila persone sono senza elettricità. le autorità riportano moltissimi dispersi nelle regioni colpite: in particolare vi sono 1300 persone nella regione di Ahrweiler di cui non si hanno notizie, possibilmente a causa della sospensione delle comunicazioni dei telefoni cellulari, riporta il sito di Die Welt. Sono interrotte anche le forniture di energia elettrica per almeno 165mila persone.