Germania travolta dalle alluvioni: almeno 42 morti e decine di dispersi

Colpiti anche Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, in Germania vittime soprattutto nella regione di Colonia. In queste ore ha parlato anche Angela Merkel, la cancelliera tedesca ha espresso le sue condoglianze “alle famiglie delle vittime”

Sono ore di tensione in Germania, ogni minuto si aggiorna il bilancio delle vittime e dei danni creati dalle piogge torrenziali che in queste ore hanno colpito i paesi dell’Europa continentale.

Situazione drammatica in #Germania per le piogge torrenziali della scorsa notte. In Renania Palatinato 4 persone hanno perso la vita. Nel comune di #Schuld, nell’Eifel,sono crollate 6 case e al momento risultano disperse 30 persone. In Nordreno-Vestfalia sono morti 2 pompieri. pic.twitter.com/inyscufDkB — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) July 15, 2021

“I nostri pensieri vanno alle vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito la Germania, il Belgio, il Lussemburgo e l’Olanda e a tutti coloro che hanno perso la casa. L’Ue è pronta ad aiutare”. Lo ha detto il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer durante il briefing con la stampa a Bruxelles, a nome della presidente Ursula von der Leyen. “I Paesi colpiti possono contare sul Meccanismo di Protezione Civile, che sta già dando aiuto, dopo una richiesta di assistenza dal Belgio”, conclude.

Ad ora la aree maggiormente colpite sono quelle della regione di Colonia, dove sono stati registrati 20 morti sui 42 fino a questo momento contatti in tutto il paese.

Piogge nel centro Europa, vittime in Germania. Coinvolti anche Lussemburgo, Olanda e Belgio. La vicinanza della cancelliera Merkel

In queste ore ha parlato anche Angela Merkel, cancelliera tedesca “Sono sconvolta dalla catastrofe” che ha interessato così tante persone nell’area delle inondazioni. Ha commentato la Merkel, che ha poi espresso le sue condoglianze “alle famiglie delle vittime” e solidarietà a quelle dei “dispersi”. La cancelliera uscente ha poi “ringraziato dal profondo del cuore i tanti instancabili soccorritori” che in queste ore stanno lavorando per mettere in salvo le centinaia di migliaia di persone nelle aree della Germania occidentale travolte dalle inondazioni.

In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore.

200mila persone senza elettricità.

Previste condizioni meteo simili nei prossimi giorni. Ma non preoccupatevi.

I media dicono che è solo #maltempo, poi passerà. https://t.co/MFF22Fj7Ci — Fridays For Future Italia (@fffitalia) July 15, 2021

Intanto da questa mattina le autorità olandesi hanno deciso di schierare l’esercito nel sud del Paese per far fronte a quello che è stato definito ”il peggior maltempo degli ultimi 300 anni”. Decine di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case nella provincia sudorientale di Limburg, al confine con la Germania, e sono state ospitate in hotel e in centri sportivi. Tantissimi i cittadini che sono rimasti senza elettricità, fondamentale l’intervento dei militari che hanno aiutato la gente a mettersi in salvo, anche dopo la chiusura di diverse strade e autostrade.