L’autista che non si ferma dove un gruppo di profughi aspetta l’autobus

Il giornale Trentino ha pubblicato su Facebook due video che testimoniano che un autista della Trentino Trasporti non si è fermato a una fermata dove un gruppo di profughi aspettava l’autobus.

L’azienda dei trasporti ha avviato un procedimento disciplinare e ha segnalato il caso in procura. L’uomo rischia il licenziamento. Nei commenti sulla pagina facebook del quotidiano c’è comunque chi lo giustifica: “Piena solidarietà all’autista. Ma purtroppo credo finirà per essere licenziato”; ” Io sto dalla parte dell autista!!!!vorrei vedere se nn ti pagano il biglietto o ti lisciano sul bus come è già successo se dici ancora cosi”; “Fatemi capire, la persona che filma era già li pronta con la telecamera del telefonino accesa sapendo che l’autista non si sarebbe fermato!? A me sa di montatura eh”.