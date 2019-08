Per “indisponibilità di personale di bordo” Trenitalia ha dovuto cancellare almeno 10 treni regionali in Liguria. Lo comunica la stessa azienda. E’ avvenuto questa mattina. “Trenitalia – si legge in una nota – sta garantendo la mobilità in regione con un servizio di bus sostitutivi e con l’aggiunta di fermate straordinarie per i treni successivi alle corse cancellate”.

I treni regionali cancellati in Liguria

Secondo la CGIL non è colpa dei lavoratori ma dell’organizzazione aziendale: “Chiediamo che almeno Trenitalia interrompa la diffusione di annunci di soppressione di treni per indisponibilità del personale, l’annuncio è da riformulare così, ‘per disorganizzazione aziendale'”, afferma la Cgil. “Le carenze di personale più volte denunciate dal sindacato, a causa dell’inadeguatezza del coefficiente sostituzione assenti applicato ai turni, sono confermate dalle cancellazioni”, afferma il sindacato. “Siamo amareggiati nel constatare la soppressione dei servizi a cittadini e turisti e non ci consola affatto il poter dire ‘noi lo avevamo detto’. Non vorremmo che, anche questa volta come già accaduto, la società si appellasse all’eccessivo ricorso a leggi sociali da parte di lavoratrici e lavoratori. Abbiamo più volte richiesto una maggiore attenzione di Trenitalia alle numerose richieste di part-time inevase, alle problematiche di personale con carichi familiari nella gestione dei turni degli equipaggi, alle assunzioni insufficienti a coprire il turn over. Abbiamo denunciato l’impossibilità di avere i turni del personale in tempo per organizzarsi la vita”.

La soppressione di una decina di treni regionali dovuti alla “indisponibilità di personale” Trenitalia “è assolutamente ingiustificabile, ancora di più se si considera che siamo nel pieno del ponte di Ferragosto con la Liguria visitata da migliaia di turisti e comunque in un giorno anche lavorativo. Nessuna sanzione che commineremo a Trenitalia potrà ripagare del danno di immagine inferto”. Questa l’accusa dell’assessore regionale ai trasporti e al Turismo Gianni Berrino.

