Traffik e Gallagher condannati a due anni per l’aggressione ai fans

Gianmarco Fagà, in arte Traffik, e Gabriele Magi, alias Gallagher, sono stati condannati in rito abbreviato a due anni e mezzo il primo, a due anni e tre mesi il secondo. Racconta il Messaggero:

L’accusa è di aver aggredito tre giovani appassionati della loro musica che avrebbero provato a chiedere loro un autografo alla stazione Termini. La sentenza è arrivata ieri al culmine dell’udienza preliminare, che si è svolta al Tribunale di Roma, alla presenza dei due artisti della scena musicale capitolina seduti in aula nell’attesa della decisione del giudice. La vicenda che ha portato a giudizio i due giovani, di 25 e 23 anni, risale al 23 febbraio scorso.

Tornati da un concerto, i trapper avrebbero incontrato dei ragazzi che avrebbero chiesto un autografo e delle foto ai loro beniamini. Ma la reazione di Gallagher e Traffik non sarebbe stata amichevole. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coadiuvati dai carabinieri della stazione Macao, i musicisti si sarebbero scagliati contro i fan armati di un tirapugni in ferro. «Dateci quei c…o di cellulari o vispacchiamo la faccia» avrebbero urlato nel bel mezzo della baruffa strappando di mano gli smartphone tirati fuori per scattare il selfie di rito.